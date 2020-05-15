LTB sivrisineklere karşı ortak mücadele çağrısı yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), sivrisinek ve haşerelere karşı, yerel yönetimler ile yurttaşların yardımlaşma ve işbirliğiyle ortak mücadelede bulunması çağrısı yaptı.

LTB ayrıca, tüm üreme kaynaklarını kaynağında kanserojen olmayan biyolojik larvasitler ile ilaçlamakta olduğunu belirtti.

LTB Çevre Sağlığı İlaçlama Birim Sorumlusu Dilge Özerdem, havaların ısınması ile birlikte sivrisineklerin de üremeye başladığını belirterek, LTB’nin başkent sınırları içindeki dereler, arıtmalar, su birikintileri, bodrum katları, kullanılmayan havuzlar gibi üreme kaynaklarını kaynağında kanserojen olmayan biyolojik larvasitler ile ilaçladığını kaydetti ve yurttaşların da belediye ile işbirliği içerisinde bu mücadeleye katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Özerdem herkesin evlerinde vakit geçirdiği bu günlerde sinek ve haşere mücadelesinde yurttaşların da kentlilik bilinci ile LTB ekiplerine yardımcı olabileceğini belirterek, bu mücadeleyi yardımlaşma ile başarabileceklerini ifade etti.

“SU KAPLARINI BOŞALTARAK HEM KENDİNİZE HEM DE KOMŞULARINIZI KORUYABİLİRSİNİZ”

Özerdem: “Evimizin etrafında bulunan küçük su dolu kaplar, boş saksılar, kovalar varsa onları boşaltmalıyız. Kedi ve köpeklerimiz için koyduğumuz su kaplarını, süs havuzlarımızın içindeki suları her 4-5 günde bir kez yenilemeliyiz. Boş araba lastiklerinin içinde su bırakmamalıyız. Lütfen unutmayalım, yaklaşık bir bardak su bulunan bir kabın içerisinde onlarca hatta yüzlerce sivrisinek üreyebilir. Su kaplarını boşaltarak hem kendinize hem de komşularınızı koruyabilirsiniz” dedi.