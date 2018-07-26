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LTB Sağlık Şubesi denetimlere devam ediyor

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16 ile 19 Temmuz tarihleri arasında 53 iş yerini denetlendiği bildirilirken, denetimlerde 6 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi, 5 iş yerine para cezası kesildi ve bazı iş yerlerindeki ürünler de müsadere edildi

LTB Sağlık Şubesi denetimlere devam ediyor
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi’nin, iş yerlerine yönelik denetimleri kapsamında 16 ile 19 Temmuz tarihleri arasında 53 iş yerini denetlendiği bildirildi. Denetimlerde 6 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi, 5 iş yerine para cezası kesildi ve bazı iş yerlerindeki ürünler de müsadere edildi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Delidolu Market, Baykuş Off Licence ve Cebe 1 Market isimli işletmelere sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle; Çıraklı Co. Ltd. (Ahmet Çıraklı) isimli işletmeye geçerli iş yeri izni olmaması, gayrisıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle; Kayro Fırın isimli işletmeye ise geçerli iş yeri izni olmaması, sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve çevre kirliliği nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi. 

MÜSADERE EDİLEN ÜRÜNLER
Seco Off Licence isimli işletmeden 6 birim ürün son kullanım tarihinin geçmesi nedeniyle; Devcon Market’ten 1 birim ürün, Ronya Market’ten 1 birim ürün, Tenay Kuruyemiş’ten 2 birim ürün, Fresh Market’ten 1 birim ürün ve Reis Süpermarket’ten 3 birim ürün uygun olmayan muhafaza koşulları ve/veya etiketsiz olması nedenleriyle müsadere edildi.
Denetlenen iş yerlerinin niteliklerine göre 6 restoran, 2 fırın, 8 kafeterya, 1 bar, 1 gıda imalathanesi, 3 kahvehane, 23 market, 6 off-licence, 1 spor salonu, 1 meyve-sebze deposu, 1 kuru temizleme yeri olduğu açıklandı.

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