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LTB Sağlık Ekipleri 69 işyerini denetledi

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) belediye sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimlerine devam ediyor.

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LTB Sağlık Ekipleri 69 işyerini denetledi
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LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin 11-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği rutin denetimlerde 69  işyeri denetlendi. 

Denetimler sonucunda 1 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi. 

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre 8 ilkokul, 1 öğrenci yurdu,4 eğitim merkezi, 7 kuaför ve berber salonu, 8 kafeterya, 7 gıda imalathanesi, 12 restoran, 2 bar, 2 off-licence, 11 market, 1 dernek lokali, 1 park büfesi, 3 balık satış yeri, 1 süt ürünleri imalathanesi, 1 kasap olarak açıklandı.

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