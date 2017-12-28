LTB Sağlık Ekipleri 69 işyerini denetledi

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin 11-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği rutin denetimlerde 69 işyeri denetlendi.
Denetimler sonucunda 1 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre 8 ilkokul, 1 öğrenci yurdu,4 eğitim merkezi, 7 kuaför ve berber salonu, 8 kafeterya, 7 gıda imalathanesi, 12 restoran, 2 bar, 2 off-licence, 11 market, 1 dernek lokali, 1 park büfesi, 3 balık satış yeri, 1 süt ürünleri imalathanesi, 1 kasap olarak açıklandı.
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