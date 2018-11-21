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LTB Sağlık Birimi iki iş yerinin faaliyetini durdurdu

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LTB Sağlık Birimi iki iş yerinin faaliyetini durdurdu
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 12-16 Kasım tarihleri arasında 69 iş yerini denetledi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre denetimlerde 2 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi. 

Lider Kuruyemişleri işletmesinden, son kullanım tarihi geçmiş olması ve etiket bilgilerinde değişiklik yapılması nedeniyle 11 birim ürün, Neka Ticaret isimli işletmeden gayri sıhhi koşullar nedeniyle 5 birim ürün müsadere edildi.

Konya Mutfağı ve Mum’s Kitchen  isimli işletmelere,  iş yeri izni olmaması ve sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle;  Sütat ve Caramel isimli işletmelere  iş yeri izni olmaması nedeniyle; Feslikan Bahçesi isimli işletmeye ise  iş yeri izni olmaması, sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve gayri sıhhi ortamda çalışılması nedeniyle Belediyeler Yasası gereği para cezası kesildi.

Mine Yayla kafeterya isimli işletmenin faaliyeti iş yeri izni olmaması ve iş yerinde yatı olması nedeniyle, Pilav Dünyası isimli işletmenin faaliyeti  ise  gayri sıhhi ortamda çalışılması ve iş yerinde yatı olması nedenleriyle geçici olarak durduruldu

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