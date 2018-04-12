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LTB önünde geri dönüşüm sergisi

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Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) tarafından düzenlenen “Atık Malzemelerden Heykel Yapma” yarışmasında başarılı bulunan heykeller, Lefkoşa Türk Belediyesi önünde sergileniyor.

LTB önünde geri dönüşüm sergisi
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Evredeki atık malzemeleri değerlendirerek daha güzel bir çevre yaratma hedefiyle düzenlenen ve 190 öğrencinin katıldığı etkinlikte atık malzemelerden yapılan heykeller, bugüne kadar LTB binası önünde sergilenecek. 
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KTEV tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada yapılan heykellerin LTB binası önünde sergilenme düşüncesini olumlu karşıladıklarını belirtti.


LTB olarak son 3 yıldır, öğrencilerin katkılarıyla geri dönüşüm malzemelerinden yeni yıl ağacı yaptıklarına, ağaçların Teneke Çocuk Projesi ile toplanan teneke kutular ve geri dönüşüm malzemeleri ile süslendiğine de işaret eden Harmancı, son olarak Lefkoşa’daki iki parkın yürüyüş yollarının 100 ton atık lastikten elde edilen malzeme ile yapıldığını kaydetti. 

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