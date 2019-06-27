 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
21 0
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
10 0
 
Teknecik zehir saçmaya devam ediyor
Teknecik zehir saçmaya devam ediyor
22 0
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
57 0
Burçlara göre erojen bölgeler
Burçlara göre erojen bölgeler
219 0
10 0
Englishouse'ta gurur gecesi
Englishouse'ta gurur gecesi
42 0
banner82

LTB'nin iş yeri denetimleri devam ediyor

banner27

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi’nin, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ettiği belirtildi.

banner315
LTB'nin iş yeri denetimleri devam ediyor
banner267

  

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında, 10 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 101 iş yeri denetlendi.


DENETİM SONUÇLARI
Yapılan denetimlerde LTB tarafından 7 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi. 
Urfamar Market’te 9 birim (57 adet) ürün tarihi geçmiş olduğundan ve Belça’da (Merkez) 2 birim (9 adet) ürün etiketsiz olduğundan müsadere edilmiştir.
Lu Nails isimli işletmeye, gayrı sıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi. 
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:
Gıda Deposu 7, Market 27, Off licence 6, Spor Salonu 6, Restoran 11, Döner Salonu 3, Dondurma İmalatı 1, Kafeterya 8, Kuaför Salonu 4, Eğitim Merkezi 5, Yurt 1, Oto Galeri 11, Pansiyon 3, Kahvehane 3, Oto Yıkama 1, Hotel 2, Büfe 1, Su Satış Bayi 1. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.