banner411
banner69
Bazıları halen tehlikenin farkında değil
Bazıları halen tehlikenin farkında değil
3 0
Futbolda bireysel çalışma dönemi
Futbolda bireysel çalışma dönemi
164 0
 
İşadamlarından büyük duyarlılık
İşadamlarından büyük duyarlılık
251 0
Lefkoşa Devlet Hastanesi 10 güne hazır
Lefkoşa Devlet Hastanesi 10 güne hazır
102 0
“Bize güvenin”
“Bize güvenin”
138 0
Futbolun İmam’ı
Futbolun İmam’ı
329 0
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
213 0
banner374

LTB'nin Alo 185 hattı hizmette

banner27

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs vakalarının KKTC’de de görülmesinin ardından Lefkoşa’daki 65 yaş ve üzeri tüm yurttaşların gıda, ilaç malzeme ihtiyaçlarını tedarik etmek amacıyla “+65 Yaş Tedarik Hattı” oluşturdu.

LTB'nin Alo 185 hattı hizmette

LTB’NİN 65 YAŞ VE ÜZERİ YURTTAŞLARA YÖNELİK TEDARİK HATTI “ALO 185” HİZMETTE

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Bakanlar Kurulu’nun yurttaşların acil ihtiyaçlar dışında mümkün olduğunca evlerinde kalmaları şeklindeki tavsiye kararına paralel olarak özellikle risk grubundaki yaşlı yurttaşların gıda, ilaç ve/veya malzeme ihtiyaçlarını “+65 Yaş Tedarik Hattı” ile evlerine ulaştıracak.

Belirtilen ihtiyaçları olan LTB’nin hizmet sınırları içinde olan Lefkoşa, Haspolat ve Hamitköy’de ikamet eden 65 yaş ve üzeri yurttaşlar “ALO 185” hattını arayarak ihtiyaç listelerini yazdırmaları ve adres bilgilerini vermeleri bu hizmet için yeterli olacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.