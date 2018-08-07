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LTB iş yeri denetimlerini sürdürüyor

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LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında, 23 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında 114 iş yeri denetlendi.

LTB iş yeri denetimlerini sürdürüyor
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Denetimler neticesinde 6 işletmeye çeşitli nedenlerle para cezası kesilirken; 3 işletmenin faaliyeti de geçici olarak durduruldu.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, denetimler sonucunda “Dilekçi 3 Market” isimli işletmeye sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve tarihi geçmiş ürün satılması nedeniyle; “By Sandwich” isimli işletmeye geçerli işyeri izni olmaması nedeniyle; “Ali Kaya Restoran” , “Barricade Bar”, “Desidero Cafe” isimli işletmelere geçerli işyeri izni olmaması ve sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedenleriyle; “Hisarüstü Meyhane” isimli işletmeye geçerli işyeri izni olmaması, gayrı sıhhi ortamda çalışılması, sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası gereği para cezası kesildi.
“My Son Döner” ve “Pakistan Bakkaliyesi” isimli işletmelerin faaliyeti işyeri izni olmaması, gayrı sıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedeniyle; “Kahraman Dinazorlar” isimli işletmenin faaliyeti ise gayrı sıhhi ortamda çalışılması nedeniyle geçici olarak durduruldu.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre söyle: “18 Restoran, 15 Kafeterya, 5 Meyhane, 11 Bar, 6 Gıda İmalathanesi, 4 Kasap, 1 Süt ürünleri İmalathanesi, 1 Piliç Satış Yeri, 2 Pansiyon, 1 Kahvehane, 4 Kuyu suyu Satış Yeri, 1 oto Yıkama Yeri, 12 Kuaför Ve Berber Salonu, 1 Kreş, 1 Park Büfesi, 24 Market, 2 Gıda Deposu, 2 Off Licence, 1 Bet Ofis, 1 Spor Salonu, 1 Dernek lokali”

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