LTB ile KTEZO’nın örnek işbirliği sürüyor

LTB, Engellemeyen Şehir Birimi üyelerine kuaförlük hizmeti sunan KTEZO üyelerine teşekkür belgesi verdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Engellemeyen Şehir Birimi üyelerine ücretsiz berber ve kuaförlük hizmeti sunan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na (KTEZO) bağlı olan 9 işletmeye teşekkür belgesi verdi.

Engellemeyen Şehir Birimi Sorumlusu Ali Ülker tarafından teşekkür belgesi takdim edilen işletmeler şunlar:

Hair Design Salon işletmecisi Mehmet Irmak, Special Man işletmecisi Kerim Eger, Jötem Kuaför İşletmecisi Serdal Sürmelioğlu, New Trend Hair Center İşletmecisi Hasan Çelik, Moss Kuaför İşletmecisi Hasan Tapınç, Ferdana Kuaför işletmecesi Ferdane Kaşıkçı, Bayram Kuaför işletmecisi Bayram Sakar, Kardelen Kuaför işletmecisi Ramazan Arslan, Ferisa Kuaför işletmecisi Feridun Kahramanoğlu,Cenk Sağır ile Erdal Kartal.

LTB Engellemeyen Şehir Birimi’nin tüm üyeleri hizmetten ücretsiz faydalanabiliyor

LTB ile KTEZO arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Şubat ayı itibarı ile Engellemeyen Şehir Birimi üyelerinin tümüne ücretsiz berberlik ve kuaförlük hizmeti veriliyor.Engellemeyen Şehir Birimi personelleri tarafından randevular alındıktan sonra LTB Engelsiz Otobüsü ve LTB engelsiz aracı ile evlerinden alınan özel gereksinimli bireyler KTEZO’na bağlı Kuaförler Birliği ve Berberler Birliği’ne kayıtlı üye berber ve kuaförlerde saç kesimi ve bakım hizmetleri alıyor ve yeniden evlerine götürülüyor.

Ücretsiz Hizmet için Randevu Alınıyor

Engellemeyen Şehir Birimi üyelerine yönelik ücretsiz olarak verilen berberlik ve kuaförlük hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyeler LTB’nin 22 85 221(dahili 1436) numaralı telefondan Birim’e kayıt yaparak randevu alabilirler.

