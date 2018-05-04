LTB ile Filistin Hindaza Belediyesi arasında tarihi temas

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ile Filistin Devleti’nin Hindaza Belediyesi arasında tarihi bir temas gerçekleşti ve ilk kez iki ülkeden iki yerel yönetimin başkanı başkent Lefkoşa’da biraraya geldi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Filistin Devleti’nin Hindaza Belediyesi Başkanı Ratib Alibayat dün(3 Mayıs Perşembe) biraraya gelerek iki belediye arasındaki işbirliği alanlarını ve karşılıklı yapabilecekleri etkinlikleri konuştular.

Alibayat: “Hem eğitim hem ziyaret için insanımızın Lefkoşa’ya gelmesini teşvik edeceğiz”

Cana yakın insanların yaşadığı Kuzey Kıbrıs’ın çok güzel bir ülke olduğunu ve ülkede çok sayıda üniversitenin varlığının ülke için bir artı olduğunu kaydeden Hindaza Belediyesi Başkanı Ratib Alibayat kendi şehirlerindeki insanların gerek ziyaret gerekse üniversite eğitimi için Kuzey Kıbrıs’a ve Lefkoşa’ya gelmelerini teşvik edeceklerini vurguladı. Belediye Başkanı olarak belediye meclislerinde LTB ile işbirliği geliştirmek istediklerini görüştüklerini ve kültürel alışveriş yapmak istediklerini dile getiren Başkan Alibayat bu tür etkinliklerle gerek Lefkoşa gerekse Hindaza şehirlerini bilmeyenlere tanıtmak istediklerini de ifade etti.

Alibayat: “Lefkoşa ile Hindaza’nın bazı ortak noktaları var”

LTB Başkanı Harmancı ve beraberinde bir heyeti kendi şehirlerinde ağırlamak istediklerinin altını çizen Alibayat “Filistin’i herkes kötü olaylarla anlatıyor.Yaşanan savaşların ve kötü olayların yanında ülkedeki güzellikleri de dünyaya duyurmayı amaçlıyoruz. Gerek şehrin gerekse vatandaşların bunları haketmediğini düşünüyorum. Politik açıdan problemli bir şehrin belediye başkanıyım ve Lefkoşa ile de bazı ortak noktalarımız bulunuyor ” dedi.

Başkan Harmancı: “Şehirlerarası kültürel alışverişe olumlu bakıyoruz”

LTB Başkan Harmancı da ülkedeki ve şehirdeki öğrenci nüfusunun ekonomik ve tanınma açıdan avantaj olduğunu kaydederek iki şehir arasında yapılabilecek olan kültürel alışveriş iş birliğine de olumlu baktıklarını söyledi. Bu tarz iş birliklerinin güzel sonuçlar doğurabileceğini ve konuyu belediye meclisine götüreceklerini dile getiren Harmancı, ileriki dönemde her iki şehrin işbirliği içinde karşılıklı faaliyetler geliştireceğine inanç belirtti.