banner107
4 0
Özel atletlerin uluslararası heyecanı başladı
Özel atletlerin uluslararası heyecanı başladı
32 0
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
49 0
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
112 0
Müthiş maçta son gülen Real
Müthiş maçta son gülen Real
42 0
Gözler play off ve play outa çevrildi
Gözler play off ve play outa çevrildi
413 2
Duygulandıran belgesel
Duygulandıran belgesel
62 0
Magandalara tokat gibi ceza
Magandalara tokat gibi ceza
608 0
banner82
banner147

LTB ile Filistin Hindaza Belediyesi arasında tarihi temas

banner27

LTB ile Filistin Hindaza Belediyesi arasında tarihi temas
banner137

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ile Filistin Devleti’nin Hindaza Belediyesi arasında tarihi bir temas gerçekleşti ve ilk kez iki ülkeden iki yerel yönetimin başkanı başkent Lefkoşa’da biraraya geldi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Filistin Devleti’nin Hindaza Belediyesi Başkanı Ratib Alibayat dün(3 Mayıs Perşembe) biraraya gelerek iki belediye arasındaki işbirliği alanlarını ve karşılıklı yapabilecekleri etkinlikleri konuştular.

Alibayat: “Hem eğitim hem ziyaret için insanımızın Lefkoşa’ya gelmesini teşvik edeceğiz”
Cana yakın insanların yaşadığı Kuzey Kıbrıs’ın çok güzel bir ülke olduğunu ve ülkede çok sayıda üniversitenin varlığının ülke için bir artı olduğunu kaydeden Hindaza Belediyesi Başkanı Ratib Alibayat  kendi şehirlerindeki insanların gerek ziyaret gerekse  üniversite eğitimi için Kuzey Kıbrıs’a ve Lefkoşa’ya gelmelerini teşvik edeceklerini vurguladı.  Belediye Başkanı olarak belediye meclislerinde LTB ile işbirliği geliştirmek istediklerini görüştüklerini ve  kültürel alışveriş yapmak istediklerini dile getiren Başkan Alibayat  bu tür etkinliklerle gerek Lefkoşa gerekse Hindaza şehirlerini bilmeyenlere tanıtmak istediklerini de ifade etti.

Alibayat: “Lefkoşa ile Hindaza’nın bazı ortak noktaları var”

LTB Başkanı Harmancı ve beraberinde bir heyeti kendi şehirlerinde ağırlamak istediklerinin altını çizen Alibayat “Filistin’i herkes kötü olaylarla anlatıyor.Yaşanan savaşların ve kötü olayların yanında ülkedeki güzellikleri de dünyaya duyurmayı amaçlıyoruz. Gerek şehrin gerekse vatandaşların bunları haketmediğini düşünüyorum. Politik açıdan problemli bir şehrin belediye başkanıyım ve Lefkoşa ile de bazı ortak noktalarımız bulunuyor ” dedi.

Başkan Harmancı: “Şehirlerarası kültürel alışverişe olumlu bakıyoruz”
LTB Başkan Harmancı da ülkedeki ve şehirdeki öğrenci nüfusunun ekonomik ve tanınma açıdan avantaj olduğunu kaydederek iki şehir arasında yapılabilecek olan kültürel alışveriş iş birliğine de olumlu baktıklarını söyledi. Bu tarz iş birliklerinin güzel sonuçlar doğurabileceğini ve konuyu belediye meclisine götüreceklerini dile getiren Harmancı, ileriki dönemde her iki şehrin işbirliği içinde karşılıklı faaliyetler geliştireceğine inanç belirtti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.