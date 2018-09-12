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LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimlerini sürdürüyor

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LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında; 1 iş yerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu, 1 işletmenin bir birimi müsadere edildi, 2 işletmeye para cezası kesildi ve 18 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimlerini sürdürüyor
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LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 3- 7 Eylül tarihleri arasında 86 iş yeri denetlendi. 
Denetimler sonucunda Falaaddin Cafe isimli işletmenin faaliyeti işyeri izni olmaması, gayrısıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle, geçici olarak durduruldu. 
Alemdağ Gıda isimli işletmeden 1 birim ürün gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi. 
Akmar 2 Off Licence isimli işletmeye sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve çevre kirliliği nedeniyle; Belça Kermiya isimli işletmeye ise çevre kirliliği nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: “18 Oto Galeri, 4 Oto Yıkama Yeri, 3 Motosiklet Satışı, 4 İnternet Cafe, 2 Pansiyon, 1 Düğün Salonu, 2 Büfe, 4 Eğitim Merkezi, 3 Kuaför Salonu, 13 Restoran, 7 Kafe, 1 Tatlı İmalathanesi, 1 Balık Satış Yeri, 9 Kasap, 2 Gıda Deposu, 9 Market, 3 Spor Salonu”. 

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