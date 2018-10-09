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LTB etkin denetimlerini artırdı

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LTB Halk Sağlığı Şubesi, belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 1 Ekim ile 5 Ekim tarihleri arasında 56 iş yerini kontrol etti

LTB etkin denetimlerini artırdı
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Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, 5 günde 56 iş yerini denetledi.

Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ettiğini duyuran LTB Halk Sağlığı Şubesi, belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 1 Ekim ile 5 Ekim tarihleri arasında 56 iş yerini kontrol etti.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimler kapsamında Yükseliş Dershanesi isimli işletmeye iş yeri izni olmaması ve sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Asar Trading Ltd. ve Esra Ertekin Güzellik Salonu isimli işletmelerin faaliyeti iş yeri izni olmaması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle; Silver Machine isimli işletmenin faaliyeti iş yeri izni olmaması, gayrı sıhhi ortamda çalışılması, iş yerinde yatı olması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle; Yılmaz Karatoprak Kebap Salonu isimli işletmenin faaliyeti ise iş yeri izni olmaması, gayrı sıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle geçici olarak durduruldu.

Ayrıca Yılmaz Karatoprak Kebap Salonu’ndan gayrisıhhi koşullar nedeniyle 1 birim ürün müsadere edildi.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre şöyle:

“9 market, 3 bet ofis, 2 spor salonu, 3 gıda deposu, 10 kuaför ve berber salonu, 3 eğitim merkezi, 8 restoran, 3 kafe, 1 su dolum tesisi, 13 oto galeri, 1 oto”

 VETERİNER DAİRESİ İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE DENETİM

Veteriner Dairesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen denetimde ise Alemdağ Trading Ltd. isimli işletmenin Veteriner Mevzuatı kapsamındaki faaliyetlerinin Veteriner Dairesi tarafından durdurulmuş olması, iş yeri izninin olmaması, sağlık karnesiz personel çalıştırılması ve gayrı sıhhi ortamda çalışılması nedenleriyle işletmenin faaliyeti durduruldu.

Bu kapsamda işletmede bulunan 5 bin 200 kilo muhtelif süt ürünü de müsadere ve imha edildi.

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