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LTB Emlak Vergisi 31 Mayıs'a kadar faizsiz ödenebilecek

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LTB Emlak Vergisi 31 Mayıs'a kadar faizsiz ödenebilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoşa’da daha önce son ödeme tarihi 30 Nisan olarak belirlenen Emlak Vergisi’nin 31 Mayıs’a kadar herhangi bir faiz uygulanmadan ödenebileceğini duyurdu.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, ödemelerin,  www.ltbonline.org adresinden kredi kartı ile yapılabileceği de kaydedildi.

Emlak vergisi dahil tüm ödemelerin anlaşmalı banka şubelerinden otomatik ödeme talimatı vererek, bankaların internet bankacılığı ile, ATM noktalarından  yapılabileceği ifade edilen açıklamada,  akıllı sayaç, su kontürü yükleme noktalarının da kullanılabileceği  belirtildi.

Ayrıca LTB Binası Veznesinin 09.00-12.00 saatleri arasında hizmet verdiği de kaydedildi.

Ödemelerin Banka Şubesinden ve Otomatik Ödeme Talimatı vererek yapılabildiği bankalar şunlar: “Koopbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, Ziraat Bankası, Asbank, Capital Bank”

İnternet Bankacılığı ile ödeme yapılabilecek bankalar ise şöyle: “İş Bankası, Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası”.

Garanti Bankası, İş Bankası ve Ziraat Bankası ATM Noktalarından da ödeme yapılabileceği belirtilen açıklamada, akıllı sayaç su kontürü yükleme ve ödemenin  ise  LTB binası, LTB 50. Yıl Fidanlığı ve Hamitköy’de bulunan cihazlardan yapılabileceği kaydedildi.

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