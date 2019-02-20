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LTB-EMAA bahar dönemi kurs kayıtları yarın başlıyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliğiyle düzenlenen bahar dönemi kursları için kayıt işlemleri yarın başlıyor.

LTB-EMAA bahar dönemi kurs kayıtları yarın başlıyor
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LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Dış İlişkiler Birimi tarafından kabul edilecek başvurularda çocukların 14 hafta sürecek kursları için toplam 400 TL, yetişkinler için ise aylık 150 TL kayıt ücreti gerekiyor.

Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi mesai saatleri içerisinde 22 85221 (dahili 1380) numaralı telefondan alınabilir.

Yeni dönem kurs kategorileri ise İlüstrasyon, Baskı Resim Kursu, Desen Kursu, Resim Kursu ve Çocuk Atölyesi olarak açıklandı.

2 Mart Cumartesi günü başlayacak ve farklı yaş gruplarında sınırlı sayıda kişinin yer alacağı kurslarda, sanatsal faaliyetlerin yanı sıra öğretici bilgiler verilerek nitelikli zaman geçiriliyor.

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