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LTB EL Ele Çocuk Merkezinde yeni yıla merhaba partisi

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından EL Ele Kreşi’ne giden çocuklara yönelik yeni yıl etkinliği düzenlendi.

LTB EL Ele Çocuk Merkezinde yeni yıla merhaba partisi

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren yönetim ve sorumluluğu LTB’ye devredilen ve 2020 yılında yeni yerine taşınarak daha çok çocuğa hizmet verecek kreşte, 2020 öncesi kreşe giden çocuklar için eğlenceli yeni yıla merhaba partisi yapıldı. 

Farklı oyunlar ile gönüllerince eğlenen çocuklara yeni yıl hediyeleri de dağıtıldı.


LTB Başkanı Mehmet Harmancı da etkinlikte çocukları yalnız bırakmadı.

Başkan Harmancı her yeni yılın yeni umutları da beraberinde taşıdığını belirterek, 2020 yılının başında kreşin yeni yeri için çalışmalara başlanacağı bilgisini de paylaştı. 

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