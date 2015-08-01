banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

LTB ekipleri, polisle birlikte Umut Kasap'a baskın yaptı.

banner27

Denetimde, mezbahada kesildiği ispat edilemeyen etler bulundu; çalışanların sağlık karnesini de olmadığı işletmede 336 kilo dana etine el konuldu     Kasapları sıkı denetime alan LTB ekipleri göz açtırmıyor....

LTB ekipleri, polisle birlikte Umut Kasap'a baskın yaptı.
banner137

Denetimde, mezbahada kesildiği ispat edilemeyen etler bulundu; çalışanların sağlık karnesini de olmadığı işletmede 336 kilo dana etine el konuldu

 

 

Kasapları sıkı denetime alan LTB ekipleri göz açtırmıyor. Baskının son adresi Umut Kasap oldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı ve Zabıta Şubesi ekipleri gelen ihbar üzerine 30 Temmuz Perşembe akşamı Umut Kasap’a yönelik gerçekleştirdiği denetimde mezbahada kesildiği ispat edilemeyen etlere müdahale etti. Veteriner Dairesi ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde tamamlanan denetimde mezbaha çıkış formu ve çalışanların sağlık karnesi olmadığı gerekçeleri ile sözkonusu işletmeye ait 336 kg dana eti müsadere edildi. LTB ekipleri tarafından müsadere edilen etler Lefkoşa Hayvan Barınağı’na bağışlandı.

 

LTB Halk sağlığı Şubesi’nden yapılan açıklamada suistimallere yönelik olarak Veteriner Dairesi ve Polis Müdürlüğü’nün  soruşturma başlatacağını ayrıca sözkonusu işletmenin işyeri izninin iptal edilerek faaliyetinin de durdurulacağı belirtildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.