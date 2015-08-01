LTB ekipleri, polisle birlikte Umut Kasap'a baskın yaptı.

Denetimde, mezbahada kesildiği ispat edilemeyen etler bulundu; çalışanların sağlık karnesini de olmadığı işletmede 336 kilo dana etine el konuldu Kasapları sıkı denetime alan LTB ekipleri göz açtırmıyor....

Denetimde, mezbahada kesildiği ispat edilemeyen etler bulundu; çalışanların sağlık karnesini de olmadığı işletmede 336 kilo dana etine el konuldu

Kasapları sıkı denetime alan LTB ekipleri göz açtırmıyor. Baskının son adresi Umut Kasap oldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı ve Zabıta Şubesi ekipleri gelen ihbar üzerine 30 Temmuz Perşembe akşamı Umut Kasap’a yönelik gerçekleştirdiği denetimde mezbahada kesildiği ispat edilemeyen etlere müdahale etti. Veteriner Dairesi ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde tamamlanan denetimde mezbaha çıkış formu ve çalışanların sağlık karnesi olmadığı gerekçeleri ile sözkonusu işletmeye ait 336 kg dana eti müsadere edildi. LTB ekipleri tarafından müsadere edilen etler Lefkoşa Hayvan Barınağı’na bağışlandı.

LTB Halk sağlığı Şubesi’nden yapılan açıklamada suistimallere yönelik olarak Veteriner Dairesi ve Polis Müdürlüğü’nün soruşturma başlatacağını ayrıca sözkonusu işletmenin işyeri izninin iptal edilerek faaliyetinin de durdurulacağı belirtildi.