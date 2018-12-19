LTB Denetlemelerini sürdürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 3 - 14 Aralık tarihleri arasında 93 iş yeri denetlendi.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimler sonucunda 2 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi.

Friends Cafe, Aile Evi ve Merkez Restoran isimli işletmelere sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve gayrisıhhi ortamda çalışılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Best Point Off-Licence isimli işletmeden 6 birim ürün, saklama koşullarının uygun olmaması nedeniyle müsadere edildi.

Alaaddin Gulle işletmesinin faaliyeti işyeri izni olmaması, işyerinde yatı bulunması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle geçici olarak durduruldu.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre 14 kuaför ve berber salonu, 19 eğitim merkezi, 16 restoran, 4 büfe, 3 fırın, 2 kafeterya, 1 internet-cafe, 1 okul, 20 market, 5 off-licence, 1 manav, 1 sinema, 2 dernek lokali ve 4 gıda deposu olarak açıklandı.