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LTB denetimlerini sürdürüyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında, 13 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

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LTB denetimlerini sürdürüyor
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LTB’den yapılan açıklamaya göre,  Kılıç 1 Market isimli işletmeden 12 birim ürün, son kullanım tarihi geçtiği için müsadere edildi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Halk Sağlığı Şubesi, 18-22 Şubat tarihleri arasında 115 iş yerini denetledi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:

“3 gıda imalathanesi, 11 restoran, 4 kafe, 8 kuaför ve berber salonu, 1 park büfesi, 6 kahvehane, 7 pansiyon, 3 oto galeri, 1 oto yıkama, 3 otel, 3 casino, 7 internet kafe, 5 büfe, 35 market, 1 organik ürün satışı, 7 bet ofis, 5 off licence, 4 dernek lokali, 4 gıda deposu.”

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