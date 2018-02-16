LTB'den zehirlenen sokak hayvanlarıyla ilgili suç duyurusu

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sokak hayvanlarına yönelik zehirleme girişimlerinin bulunduğunun tespit edildiğini belirten LTB Başkanı Harmancı, konuyla ilgili polise suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, son günlerde başkent Lefkoşa’da yaşanan sokak hayvanları zehirlenmeleri ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Harmancı, “LTB olarak, şehirde yaşamı birlikte paylaştığımız sokak hayvanlarının yaşamlarına yönelik zehirleme olaylarını esefle kınıyorum. Hayvanların maruz kaldığı acılardan büyük üzüntü duyuyorum.” dedi.

LTB’den yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sokak hayvanlarına yönelik zehirleme girişimlerinin bulunduğunun tespit edildiğini belirten Başkan Harmancı, konuyla ilgili polise suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

Ayrıca, konunun LTB’nin ilgili birimlerinin takibinde olduğunu ve gerekli incelemelerin yapıldığını söyleyen LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “sevimli dostlarımıza yapılan vahşetin yapanın yanına kalmaması için LTB olarak üzerimize düşenleri sonuna kadar yapacağız” dedi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birim Sorumlusu Dilge Özerdem de belediyeye gelen bu tür şikayetlerde, yerinde müdahale yapıldığını ve gerekli araştırmaların da zaman kaybedilmeden yapıldığını belirtti. Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm sahipli köpeklerin kayıt edilmesi gerektiğinin de altını çizen Özerdem, köpek sahiplerinin 2018 ruhsatlarını yenilemeleri için belediyeye başvurmaları gerektiğini kaydetti. Özerdem, bu ve benzeri durumlarda ilgili sivil toplum örgütleri ve derneklerle işbirliği içerisinde hareket edildiğini söyleyerek, sokak hayvanları zehirlenmesi ve benzeri durumlarda yurttaşların LTB 185 Şikayet Hattı’nı arayarak bilgi vermeleri halinde gerekli müdahalelerin yapılabileceğini sözlerine ekledi.