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LTB'den ücretsiz yaz kursları

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) okulların kapanmasıyla birlikte öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla yaz kursları başlatıyor.

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LTB'den ücretsiz yaz kursları
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LTB’den yapılan açıklamaya göre, Surlariçi ve Haspolat bölgelerindeki öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek olan kurslara kayıtlar bölge muhtarlıklarına yapılacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek kurslar için son kayıt tarihi 28 Haziran Cuma günü. 

Kurslara yönelik detaylı bilgi  0548 852 0582 numaralı telefondan temin edilebilir.

Kurs Kategorileri ve bilgileri şöyle: 


“Çevre ve Geri Dönüşüm Atölyesi
Yena Hacışevki
Her Pazartesi 09:00-10:00, Bandabuliya Sahnesi, 9-12 yaş
Her Çarşamba 09:00-10:00, Haspolat İlkokulu, 9-12 yaş 

Modern Dans Atölyesi 
Melike Özyakar
Her Pazartesi 5-8 yaş, Her Perşembe 8-15 Yaş, 15:30-17:00, Bandabuliya Sahnesi
Her Salı 16:00-17:30, Haspolat İlkokulu, 6-15 yaş

Koro ve Ritim Atölyesi 
Ezgi Bertiz
Her Çarşamba 09-10:00, Bandabuliya Sahnesi, 6 yaş ve üzeri
Her Pazartesi  09:00-10:00, Haspolat İlkokulu, 6 yaş ve üzeri

Tiyatro ve Yaratıcı Drama
Sevim Özdağ
Her Perşembe 11:00-12:00, Bandabuliya Sahnesi, 5-12 yaş
Her Salı 11:00-12:00, Haspolat İlkokulu, 5-12 yaş”

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