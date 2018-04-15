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LTB'den köpek sahiplerine uyarı

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LTB gündemde olan Distemper (Gençlik Hastalığı) ile ilgili olarak köpek sahiplerine uyarıda bulunarak, sahiplerinin köpeklerine gerekli aşıları yaptırmalarını istedi.

LTB'den köpek sahiplerine uyarı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi, “gündemde olan” Distemper (Gençlik Hastalığı) ile ilgili olarak köpek sahiplerine uyarıda bulunarak, sahiplerinin köpeklerine gerekli aşıları yaptırmalarını istedi.
Halk Sağlığı Şubesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi’nden yapılan açıklamada, Distemper hastalığının, köpeklerde yüksek derecede bulaşıcı hastalığa yol açan bir virüs olduğu ve bu virüsün genel olarak hastalığı taşıyan hayvanlardan yayılan vücut sıvılarındaki etkenin, genellikle solunum yolu ile alınmasıyla yayıldığı vurgulandı.
Açıklamada, Köpek Gençlik Hastalığı (Distemper) solunum sistemi, sindirim sistemi ve sinir sistemi ve çoğunlukla birden fazla sistemde hastalık oluşturduğu ve hastalığın etkilediği bölgelere bağlı olarak deri formu, sindirim formu, solunum formu, sinirsel formu ve göz formu olmak üzere çeşitli formları bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hastalık belirtileri arasında ishal, kusma, vücutta su kaybı, öksürük, burun akıntısı, soluk almada güçlük, deride kötü koku, sinirsel form olarak da kaslarda titreme hareketlerde koordinasyon bozuklukları görüldüğü hatırlatıldı.
Bu kapsamda LTB’nin geçici barınağında gerekli müdahalelerin yapıldığı ifade edilerek, köpek sahiplerinin yukarıdaki belirtileri köpeklerinde görmeleri durumunda veterinere başvurmaları gerektiği belirtildi.

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