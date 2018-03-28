LTB'den dört markete ceza

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, belediye sınırları içerisindeki 89 işletmeyi denetledi; üç markete para cezası kesildi, bir markete ise ihbar verildidi.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, 19-23 Mart tarihlerini kapsayan denetimlerde; Ortaklar Market isimli işletmeye iş yeri izni olmaması, gayrısıhhi ortam, sağlık karnesiz personel çalıştırılması ve çevre kirliliği nedeniyle; Altunçay Market isimli işletmeye işyeri izni olmaması, sağlık karnesiz personel çalıştırılması ve son kullanım tarihi geçmiş ürün satılması nedeniyle; Ağaç Market’e ise sağlık karnesiz personel çalıştırılması ve son kullanım tarihi geçmiş ürün satılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.
Ortaklar Market’ten 1 birim ürün, Altunçay Market’ten 7 birim ürün, Ağaç Market’ten ise 27 birim ürün son kullanım tarihi geçmiş olması nedeniyle müsadere edildi.
Bir işyerine de eksiklikleri nedeniyle ihbar verildi.
Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, belediye sınırları içerisindeki 89 işletmeyi denetledi; üç markete para cezası kesildi, bir markete ise ihbar verildidi.