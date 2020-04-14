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LTB'den denetim ve bilgilendirme

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Koranavirüs salgınına karşı aldığı önlemler kapsamında, Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde açık olan toptancı ve tedarikçilere yönelik hem bilgilendirme hem de denetimler gerçekleştirildiğini açıkladı.

LTB'den denetim ve bilgilendirme

  

 
LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Sağlık Şubesi ile Çarşı Mezbaha Birimi ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim ve bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, içerisinde veteriner ve gıda mühendislerinin de yer aldığı belediye ekipleri LTB sorumluluk alanınnda bulunan tüm gıda depoları, paket yerleri ve tedarikçileri denetleyecek.

Kimya mühendisi Memduh Erişmen’in de yer aldığı çalışmalarda Covid-19’a karşı hem işyeri çalışanlarının hem de yurttaşların korunmasına yönelik alınması gereken tedbirler, dikkat edilmesi gereken noktalar ve uygun paketleme yöntemleri konularında işyeri sahipleri ve çalışanlarına bilgiler verilecek.

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