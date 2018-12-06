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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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LTB'den araçları kaldırın çağrısı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre bugün öğlen itibarıyla etkisini arttırması beklenen kötü hava koşullarına karşı, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde açıkta bulunan ve park edilmiş araçların kaldırılması çağrısı yaptı.

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LTB'den araçları kaldırın çağrısı
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LTB’den yapılan açıklamada, dün gece saat 23.00’ten beri Gönyeli Barajı’nın taşmasıyla derelerde seviyenin oldukça yükseldiği belirtilerek, gece ilk saatlerden itibaren LTB personelinin sahada kontrol ve müdahale yaptığı, deredeki seviyenin arkadan gelecek yağmurla taşma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

Yurttaşlardan dere kenarlarında bulunan araçlarını ivedi olarak dereden uzağa kaldırılması istendi.

ALO 185

Oluşacak olumsuz durumlara karşı 24 saat hizmet verecek LTB, acil durumlarda vatandaşların ALO 185 Çözüm Hattı ve 2285221 numaralarını arayabileceğini de duyurdu.

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