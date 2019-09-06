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LTB'den Anıttepe'nin çevre düzenlemesi için destek

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LTB'den Anıttepe'nin çevre düzenlemesi için destek
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, Vakıf müdürü Osman Güvenir ve vakıf üyesi Nihat Ekizoğlu’nu kabul ederek görüştü.

Kabulde Mehmet Küçük, Dr. Küçük’ün anısını yaşatma ve yeni nesillere aktarmak adına çalışmalar yaptıklarını ifade ederek vakfın çalışmaları hakında detaylı bilgi verdi.

Mehmet Küçük ayrıca Anıttepe’nin çevre düzenlemesine ilişkin proje ayrıntılarını Başkan Harmancı’ya aktardı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Dr. Küçük’ün verdiği mücadelenin bilinmesinde Vakfın çalışmalarının büyük önemi bulunduğuna dikkati çekerek bahsedilen çevre düzenlemesinde gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Harmancı Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk toplumunun önemli isimlerinden biri olduğuna dikkat çekerek Dr. Küçük’ün hekim, gazeteci, siyasetçi ve devlet insanı kimliği ile topluma çok önemli hizmetlerde bulunduğunu belirtti.

Konuşmaların ardında vakıf yöneticileri Başkan Mehmet Harmancı’ya “Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” isimli kitabı hediye etti. Vakıf yöneticileri ayrıca LTB’nin kitap paylaşım noktalarında kullanılmasına yönelik olarakta “Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” isimli kitaptan 50 adet bağış yaptı.

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