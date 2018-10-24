LTB'den 66 iş yerine denetim

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekipleri15-19 Ekim tarihleri arasında 66 iş yerini denetlerken, 5 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi, Hatice Yıldız Berber Salonu’nun faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, belediye Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede 5 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Hatice Yıldız Berber Salonu isimli işletmenin faaliyeti işyeri izni olmaması, gayrısıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle geçici olarak durduruldu.

Denetlenen işyerlerinin niteliklerine göre: 11 restoran, 2 cafe, 3 gıda imalathanesi, 1 bar, 11 market, 4 dernek lokali, 1 gıda deposu, 2 off licence, 3 internet cafe, 3 pansiyon, 1 kahve, 3 oto yıkama, 1 büfe, 13 kuaför ve berber salonu, 1 öğrenci yurdu, 1 dövme stüdyosu, 1 süt ürünü işletmesi, 4 kasap olduğu bildirildi.