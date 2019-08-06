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LTB'den 57 iş yerinden 9'una ihbar

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LTB'den 57 iş yerinden 9'una ihbar
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi denetlediği 57 iş yerinden 9'una  eksikliklerinden dolayı ihbar verdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Ahmet Çıraklı isimli işletmeye izinsiz, sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve gayrı sıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Önder Market’te uygun olmayan koşullarda muhafaza edilen 6 birim (35 adet) ürün müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: 

“14 kuaför/berber/ güzellik salonu, 3 oto galeri,  2 kahvehane, 1 hotel,  8 market,  2 gıda deposu, 4 spor salonu,  1 dernek/kulüp lokali, 3 kuru temizleme, 2 bet ofis,  4  restoran,  5 döner kebap salonu,  2 çikolata üretim yeri, 1 zeytin yağı üretim  yeri, 1 su dolum tesisi,  1 pastane, 3 kafe-bar.”

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