LTB'den 22 işyerine ihbar

LTB Sağlık Şubesi 12-23 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 84 işyeri denetlendi ve denetimler sırasında 22 işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi denetim ekipleri tarafından 12-23 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 84 işyeri denetlendi ve denetimler sırasında 22 işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

LTB’den yapılan açıklamada, denetlenen işyerleri niteliklerine göre,“11market, 2 spor salonu, 1 dernek lokali, 2 off licence, 9 kuaför/güzellik/berber salonu, 1 eğitim merkezi, 6 felafelci, 24 mısır satışı, 4 donat satışı, 12 krep satışı, 4 kumpir satışı, 2 coffee shop, 2 kebap salonu, 2 gözleme satışı, 2 lokma satışı” olarak sıralandı.

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi’nin ayrıca, 22-25 Ağustos tarihleri arasında 14 Trodos Su ve 4 Asya Su Otomatlarından su numunesi aldığı, Mikrobiyolojik ve Kimyasal analizleri yapılan bu örneklerde herhangi bir soruna rastlanmadığı da belirtildi.