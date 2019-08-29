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LTB'den 22 işyerine ihbar

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LTB Sağlık Şubesi 12-23 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 84 işyeri denetlendi ve denetimler sırasında 22 işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verdi

LTB'den 22 işyerine ihbar
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi denetim ekipleri tarafından 12-23 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 84 işyeri denetlendi ve denetimler sırasında 22 işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi. 

LTB’den yapılan açıklamada, denetlenen işyerleri niteliklerine göre,“11market, 2 spor salonu, 1 dernek lokali, 2 off licence, 9 kuaför/güzellik/berber salonu, 1 eğitim merkezi, 6 felafelci, 24 mısır satışı, 4 donat satışı, 12 krep satışı, 4 kumpir satışı, 2 coffee shop, 2 kebap salonu, 2 gözleme satışı, 2 lokma satışı” olarak sıralandı.

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi’nin ayrıca,  22-25 Ağustos tarihleri arasında 14 Trodos Su ve 4 Asya Su Otomatlarından su numunesi aldığı, Mikrobiyolojik ve Kimyasal analizleri yapılan bu örneklerde herhangi bir soruna rastlanmadığı da belirtildi.

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