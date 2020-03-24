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LTB'den 2 dayanışma adımı

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Lefkoşa Türk Belediyesi, Korona virüsü salgını nedeniyle mağduriyet yaşayan ihtiyaçlı bireylere yardımcı olmak için çalışmalarını sürdürüyor. LTB, bu kapsamda farklı uygulamalar ve iş birlikleri ile önemli bir dayanışma ruhu tüm toplum ile paylaşılıyor.

LTB'den 2 dayanışma adımı

 PAYLAŞIM MUTFAĞI’NA KATKI İÇİN ONLİNE HAVALE HİZMETİ 


LTB’den verilen bilgiye göre, ihtiyaçlı bireylerin günlük yemek ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı koyan Paylaşım Mutfağı için tüm bankalardan online havale yolu ile maddi destek yapılabilecek. 
TR 0800 0100 0860 0019 5800 5045 IBAN numarasına tüm bankalardan online havale yapılabilecek. 
Ayrıca, gıda ve maddi katkıda bulunmak isteyenler 0533 842 0582 ve 0548 8420582 numaralı telefonlardan mutfağa ulaşabiliyor. 
www.nestersan.com adresinden gıda paketi bağışı yapılabilecek
İkinci uygulamada ise, hazırlanmış gıda paketlerinin ücretlerinin ödenmesi yolu ile ihtiyaçlı bireylere ulaştırılması imkanı sağlanıyor. 
Nestersan.com ve Enmar iş birliğinde yapılan uygulama ile site üzerinden alınan yardım paketleri LTB’ye teslim ediliyor ve LTB de katkı yapan kişi adına ihtiyaçlı bireylere ulaştırıyor. 
Bir grup iş insanı da kendi başlattıkları kampanya ile ülkenin yaşadığı bu zor günlerde LTB ile iş birliği yaparak hazırladıkları bin 500 gıda paketini LTB'ye ulaştırdı. 
Kendi organizasyonları ile yapılan bu dayanışma kapsamında 500 yeni paket de önümüzdeki günlerde LTB'ye ulaştırılacak

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