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LTB'den 1.2 Km.'lik kanalizasyon

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Küçük Kaymaklı’daki Özlem Sokak, Haydar Bey Sokak, Bodrum Sokak, Yusuf Kaptan Sokak ve Kazım Salih Sokak’ta yürüttüğü kanalizasyon çalışmalarını tamamladığını açıkladı.

LTB'den 1.2 Km.'lik kanalizasyon
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LTB’den verilen bilgiye göre, Küçük Kaymaklı bölgesinde 4 sokak, bin 289 metrelik kanalizasyon hattının  hizmete girmesiyle yaklaşık bin 500 kişinin yaşadığı 91 bina ve 434 hane kanalizasyona bağlanmış oluyor.



LTB’DEN KANALİZASYONA BAĞLANMA ÇAĞRISI 
Küçük Kaymaklı’da kanalizasyon şebekesi tamamlanan 4 sokaktaki mülkiyet sahiplerinin koçan ve yer planı fotokopileriyle LTB Kanalizasyon Şubesi’ne başvurması gerekiyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi idari hizmet sınırı kapsamında kanalizasyon altyapı eksikliği bulunan tüm sokaklara, kanalizasyon şebekesi döşenmesine yönelik projelerin de tamamlandığı ve gerekli bütçeyle kaynak oluşturulması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. 

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