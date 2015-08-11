LTB' de muhasebe çalışanı zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan H.Y. isimli bir kişi zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı. Plis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada;02-03.08.2015 tarihleri...

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan H.Y. isimli bir kişi zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı.

Plis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada;



02-03.08.2015 tarihleri arasında, Lefkoşa’da, Lefkoşa Türk Belediyesinde Maliye Şubesi Gelirler Bölümünde görevli H.Y. (E-38) maliye memurları tarafından toplanılan yer işkal ve kıymet tartı ücreti bedeli toplam 9.200 TL nakit parayı maliye veznesine yatırmayarak çaldığı tespit edilmiştir. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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