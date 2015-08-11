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LTB' de muhasebe çalışanı zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı.

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Lefkoşa Türk Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan H.Y. isimli bir kişi zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı. Plis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada;02-03.08.2015 tarihleri...

LTB' de muhasebe çalışanı zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı.
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Lefkoşa Türk Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan H.Y. isimli bir kişi zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı.

Plis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada;

02-03.08.2015 tarihleri arasında, Lefkoşa’da, Lefkoşa Türk Belediyesinde Maliye Şubesi Gelirler Bölümünde görevli H.Y. (E-38) maliye memurları tarafından toplanılan yer işkal ve kıymet tartı ücreti bedeli toplam 9.200 TL nakit parayı maliye veznesine yatırmayarak çaldığı tespit edilmiştir. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Ayrıntılar geliyor

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