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LTB'de “iş sağlığı ve güvenliği” çalışmaları sürüyor

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LTB’de “iş sağlığı ve güvenliği” politikasının oluşturulmasına yönelik olarak müdür ve şube amirleri için toplantı düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın birer konuşma yaptığı toplantıda, iş sağlığı ve güvenliği prensipleri, işveren ve çalışanların yükümlülükleri ele alındı

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LTB'de “iş sağlığı ve güvenliği” çalışmaları sürüyor
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)’de, “iş sağlığı ve güvenliği” sorumluluk ve bilincini eğitimlerle destekleyerek yerleştirmek için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, LTB’de “iş sağlığı ve güvenliği” politikasının oluşturulmasına yönelik olarak müdür ve şube amirleri için toplantı düzenlendiği açıklandı.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın birer konuşma yaptığı toplantıda, iş sağlığı ve güvenliği prensipleri, işveren ve çalışanların yükümlülükleri ele alındı.
LTB Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, konularında uzman Halil İ. Erdim (İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanı), Hüseyin Eryaman (İnşaat Y. Mühendisi), Hasan Sakallı (LTB İSG Uzmanı) ve Fatoş Anter (LTB İSG Uzmanı) birer sunum yaptı.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı toplantıda yaptığı konuşmasında, iş sağlığı ve güvenliğinin hayatın her alanında korunması ve gözetilmesi gerektiğini söyledi.
İş sağlığı ve güvenliğinin genelde inşaat faaliyetleri alanında değerlendirildiğini ifade eden Başkan Harmancı, belediye faaliyetleri konusunda ise bu değerlendirmenin eksik bırakıldığını belirtti. Bu eksiklikten dolayı LTB olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği” politikası belirlediklerini kaydeden Harmancı, kurum içerisinde bu alanda bir bilinç oluşturulmasını ve bu bilincin sürekli güncellenmesine yönelik, farklı alanlarda da işbirlikleri geliştirerek bir hedef doğrultusunda ilerlemek istediklerini ifade etti.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet içi eğitimler verileceğini de kaydeden Başkan Harmancı, “Personellerimizin bu alanda hem kendilerine hem etraflarına zarar vermeden sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlamak istiyoruz. Bu çalışmalarımız umarım diğer kurumlara da örnek teşkil eder” dedi.

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