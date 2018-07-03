LTB'de Asbaşkan Akın Aktunç oldu

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın başkanlığındaki yeni dönemin ilk Belediye Meclisi toplantısında Asbaşkanlık, Yedek Asbaşkanlık seçimi yapıldı. Akın Aktunç ile Ahmet Bağzıbağlı’nın aday olduğu Asbaşkanlık seçiminde Akın Aktunç 14 ve Ahmet Bağzıbağlı da 11 oy aldı

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi sonucunda oluşan Lefkoşa Türk Belediyesi Meclisi ilk toplantısını dün LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın başkanlığındaki yeni dönemin ilk Belediye Meclisi toplantısında Asbaşkanlık, Yedek Asbaşkanlık seçimi yapıldı ve İhale Değerlendirme Komisyonu oluşturuldu.

Akın Aktunç ile Ahmet Bağzıbağlı’nın aday olduğu Asbaşkanlık seçiminde Akın Aktunç 14 ve Ahmet Bağzıbağlı da 11 oy aldı. Bu sonuca göre Akın Aktunç yeni dönemde LTB Asbaşkanı olarak seçildi. Yedek Asbaşkan ise oybirliğiyle Ahmet Bağzıbağlı oldu.

İhale Değerlendirme Komisyonu için yapılan seçimle, toplam 5 kişiden oluşan Komisyon, doğal üye olarak LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Özmen Birinci, Hüseyin Kavaz, Tolga Ahmet Raşit ve başkan tarafından atanan Kanalizasyon Şube Amiri Faik Özkaynak’tan oluştu.

HARMANCI: “ORTAK AMAÇ DOĞRULTUSUNDA VERİMLİ BİR EKİP ÇALIŞMASI EN BÜYÜK TEMENNİM”

Toplantı öncesi belediye meclis üyelerine hitaben bir konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, iyi bir dönem geçireceklerine emin olduğunu söyledi.

Harmancı, farklı siyasal gruplardan kişilerin meclis içerisinde yer aldığını, bir kısmı ile geçtiğimiz dönem çalıştıklarını, yeni seçilen üyelerle birlikte geçmişteki gibi ortak amaç doğrultusunda verimli bir ekip çalışmasına imza atacaklarına ve iyi işler yapacaklarına inanç belirtti.

“Farklı yaklaşımlar demokrasinin zenginliğindendir.” diyen Başkan Harmancı, geride kalan 4 yıllık sürede Belediye Meclisi’nin “rekor” sayıda toplantı ve karar ürettiğini, aynı şekilde komisyonların da “rekor” sayıda toplantı yaptığını vurguladı.

“LEFKOŞA İÇİN EL BİRLİĞİ İLE ÇALIŞACAĞIZ”

Geçmiş dönemi ‘İyi ve verimli bir 4 yıl’ şeklinde niteleyen Başkan Harmancı, yeni dönemde de aynı tempoyu sürdürmek gerektiğini, Lefkoşa’nın kaybedecek bir gün, saat hatta dakikasının olmadığının altını çizdi.

“Bu hedefler doğrultusunda elbirliği ile çalışacağımıza olan inancım tamdır. Belediyenin gerek ekonomik, gerek idari gerekse de sosyal anlamda istediğimiz seviyeye gelmesi için herkesin alacağı sorumluluklar bence istisnai olacaktır. Komisyonlarda yer alacak arkadaşlar oralarda belediyeyi ileriye taşımakla yükümlüdürler. Oraya getirecekleri önerilerle kişileri değil belediyeyi yukarıya taşıyacaktır” diyen Harmancı, sözlerini yeni dönemin hayırlı olması temennisi ile noktaladı.