LTB, "Covid - 19'a Karşı Başkentler İttifakı"na katıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bugüne kadar birçok uluslararası organizasyon, birlik, ağ ve federasyon üyeliği ile sürdürdüğü başarılı ve etkin uluslararası ilişkiler ağına, dünyayı saran ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanan Covid-19’a karşı ortak mücadele amacıyla kurulan “Covid-19’a Karşı Başkentler İttifakı”nı da eklediğini açıkladı

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, dünyanın farklı bölgelerinden toplam 40 başkent belediyesinin bir araya geldiği ağ, başkent belediyelerinin Covid-19 ile mücadelede geliştirdikleri uygulamaları, bilgi ve tecrübeleri paylaştıkları bir veri tabanının oluşmasını hedefliyor.

Ankara, Moskova, Buenos Aires, Paris, Tokyo ve Washington gibi dünya başkentleri ile LTB’nin ortak bir çatı altında Covid-19’a karşı hem iyi uygulamaları paylaştığı hem de yerel ve uluslararası dayanışmayı artırdığı inisiyatif çalışmalarına başladığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



“LTB üyesi olduğu Avrupa Kültür - Doğal Miras Birliği, Avrupa Şehirler Ağı, Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler, Avrupa - Akdeniz Şehirleri Ağı, İslam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Dünya Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği, Aalborg Taahhütleri, Glokal Forum, Avrupa Sahne Sanatları İletişim Örgütü Ağı, Avrupa Sivrisinek Kontrol Birliği, Avrupa Kültür Kentleri ve Bölgeleri Birliği, BM ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı, Küresel Tasarım Şehirleri Organizasyonu, Barış İçin Belediye Başkanları, Geçiş Dönemindeki Şehirler Formu gibi uluslararası örgütler ile sürdürdüğü etkin uluslararası diplomasiyi bundan böyle dünyayı etkileyen Covid-19’a karşı da diğer başkentlerle dayanışma içerisinde sürdürecek.”