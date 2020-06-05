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LTB Çevre etkinliği düzenledi

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle kendi bünyesindeki El Ele Kreşi çocuklarıyla bir çevre etkinliği düzenledi.

LTB Çevre etkinliği düzenledi

 

LTB tarafından yapılan açıklamaya göre önce LTB Fidanlığı’ndaki çalışmaları inceleyen ve çiçek ile fidan diken El Ele Kreşi çocukları daha sonra da Barış Manço Parkı’na giderek sosyal mesafe kuralına da uyarak oradaki zemin çizgi oyunlarında oynadılar. 
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da etkinliğin LTB Fidanlığındaki bölümüne katılarak çocukların Dünya Çevre Günü coşkusuna ortak oldu.


BAŞKAN HARMANCI: “ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİNİ KÜÇÜKLÜKTEN KAZANDIRMAK GEREKİR”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı etkinlikte yaptığı konuşmada, Covid-19 nedeniyle bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü küçük bir etkinlikle kutlamak istediklerini ifade etti ve tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de çevre sorunları yaşandığına dikkat çekti.
Çevre bilincinin hem küçük yaşlarda edinilmesi hem de bir yaşam biçimi haline gelmesinin önemli olduğunu belirten Harmancı, “Yeşil bir geleceğin garantisi bugünden çevre bilincini kazanmış çocuklar olacaktır. Sürdürebilir çevre bilincinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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