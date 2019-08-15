 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Şenkayalar kupası Cihangir'in
Şenkayalar kupası Cihangir'in
150 0
49 0
 
Gargalar pençeleri Nevşehir'de bileyecek
Gargalar pençeleri Nevşehir'de bileyecek
192 0
Başbakan Tatar, partilileriyle bayramlaştı
Başbakan Tatar, partilileriyle bayramlaştı
7 0
Serena Williams gözyaşlarını tutamadı
Serena Williams gözyaşlarını tutamadı
60 0
Buram buram Kıbrıs Gecesi
Buram buram Kıbrıs Gecesi
38 0
Kabristanlıklar doldu taştı
Kabristanlıklar doldu taştı
10 0
banner82

LTB 86 iş yerini denetledi

banner27

LTB ekipleri 86 işyerini denetledi, 8 yüzme havuzunun su analizini yaptırdı, denetimlerde 6 işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi. Su analizi yaptırılan 8 yüzme havuzunda soruna rastlanmadı.

LTB 86 iş yerini denetledi
banner267

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekipleri 86 işyerini denetledi, 8 yüzme havuzunun su analizini yaptırdı.
Belediye’den verilen bilgiye göre, denetimlerde 6 işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi. Su analizi yaptırılan 8 yüzme havuzunda soruna rastlanmadı.
5-9 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde Pilav Dünyası, Hisar Üstü Meyhane, Come Shop, Jumbo Bazaar ve Merkez Restoran isimli işyerlerine sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve gayri sıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.  
Jumbo Bazaar Market’teki 4 birim (15 adet) ürün son kullanım tarihi geçmiş olduğundan müsadere edildi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:
“9 oto galeri, 1 kahvehane, 1 hotel, 1 gazino, 2 motosiklet satış yeri, 2 düğün salonu, 2 pansiyon, 15 market, 9 gıda deposu, 1 dernek/kulüp lokali, 4 kuru temizleme, 15 restoran, 11 kafeterya, 5 bar, 2 fırın, 1 pastane, 3 meyhane, 2 tatlı üretim yeri.”
8 HAVUZ İŞLETMESİNİN SU NUMUNE SONUÇLARI SORUNSUZ 
Ekipler ayrıca 8 havuzdan su numunesi aldı. Mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerde herhangi bir soruna rastlanmadığı açıklandı.
Numune alınan havuz işletmeleri şöyle:
“ Eziç Yüzme Havuzu, Golden Tulip Hotel Yüzme Havuzu, CIU Arena Yüzme Havuzu, Yakın Doğu Yüzme Havuzu, Atatürk Yüzme Havuzu, Cafe Marlyn Yüzme Havuzu, Cafe Marlyn Çocuk Yüzme Havuzu, The Paradise Park Yüzme Havuzu. “

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.