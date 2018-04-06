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LTB 80 iş yeri denetledi

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LTB 80 iş yeri denetledi
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Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 26 Mart ile 30 Mart tarihleri arasında 80 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda Reis Süpermarket kasabından bir birim ürün etiketsiz olması nedeniyle müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 5 Pansiyon, 1 Kahvehane, 3 Büfe, 2 İnternet Cafe, 2 Oto Galeri, 1 Oto Yıkama Yeri, 2 Otel, 2 Casino, 16 Market, 5 Restoran, 2 Spor Salonu, 1 Kuru Temizleme Yeri, 2 Gıda Deposu, 1 Off Licence, 2 Unlu Mamül Satış Yeri, 7 Kafeterya, 3 Bar, 6 Kasap, 1 Piliç Satış Yeri, 10 Kuaför, 1 Park Büfesi, 2 Yurt, 3 Eğitim Merkezi

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