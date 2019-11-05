Low Taek Jho

Güney Kıbrıs’a Eylül 2019’da gelen turist sayısı 524 bin 707 oldu

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’a bu yıl eylül ayında gelen turist sayısının, geçtiğimiz yıl eylül ayına oranla yüzde 0.9’luk bir artış gösterdiğini belirtti.

Gazete; Almanya, İngiltere, Fransa gibi geleneksel ülkelerden gelen turist sayısında azalmalar yaşandığını, Danimarka, İsrail, Ukrayna gibi ülkelerden ise artışların olduğuna dikkati çekti.

Gazete seyahat acentelerinin araştırma sonuçlarına dayanarak, Eylül 2019’da gelen turist sayısının 524 bin 707 olduğunu, Eylül 2018’de bu rakamın 520 bin 138 ile sınırlı kaldığını yazdı.

Habere göre Ocak-Eylül 2018 döneminde gelen turist sayısı 3 milyon 239 bin 760 iken, 2019 yılının aynı döneminde ise bu rakam yüzde 0.6’lık artışla, 3 milyon 260 bin 546’ya yükseldi.

Rusya’dan gelen turist sayısının, Eylül 2019’da, Eylül 2018’e oranla yüzde 2.9 arttığını yazan gazete, İsrailli turistlerin de yüzde 12.0 oranında bir artış gösterdiğini belirtti.

Gazete, Birleşik Krallık’tan olan turist sayısının bir yıl önceye oranla yüzde 2.9 oranında azaldığını, Eylül 2018’de 174 bin 477, Eylül 2019’da ise 169 bin 465 turistin geldiğini yazdı.

Birleşik Krallık’ın, yüzde 32.3 oranıyla, Güney Kıbrıs için Eylül 2019 açısından esas turizm kaynağı olmaya devam ettiğini de yazan gazete, bunu; yüzde 22.8 ile Rusya, yüzde 6.9 ile İsrail ve yüzde 4.1 ile İsveç gibi ülkelerin izlediğini belirtti.