Lösemili çocuklara 15 bin TL’lik bağış

DAÜ-SEN, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na 15 bin 625 TL’lik bağış yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na 15 bin 625 TL’lik bağışta bulundu.

DAÜ-SEN, üyelerine yeni yılda hediye etmek üzere Vakfın özel olarak tasarladığı termoslardan 625 adet alarak Vakıf’a 15 Bin 625 TL’lik bağışta bulundu.

Vakıf, gösterdiği sosyal sorumluluktan ötürü DAÜ-SEN’e teşekkür plaketi takdim etti.

Plaketi takdim eden Vakıf Koordinatörü Övgü İnce, DAÜ-SEN’in yapmış olduğu bu bağışın üye çocuk ve aileleri için çok değerli olduğunu ve bu tür bağışların Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın faaliyetlerini sürdürülebilir kıldığını dile getirdi.