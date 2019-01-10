Londra’da “İşçi Partili Kıbrıslı Türkler" örgütü kuruldu

İngiltere’nin başkenti Londra’da “İşçi Partili Kıbrıslı Türkler “ (TCLP) adı altında politik hareket niteliğinde, yeni bir örgüt kuruldu.

TCLP Genel Sekreteri Esat Mustafa’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre örgüt ilk Olağan Genel Kurulu’nu 6 Aralık 2018 tarihinde Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Genel Kurul’da örgütün ilkeleri ve kuralları tartışılarak karara bağlandıktan sonra, oy birliğiyle Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.

Yönetim Kurulu’ndaki görev dağılımı şu şekilde oluştu:

“Başkan: Ahmet Kemal Hilmi, Sekreter: Esat Mustafa, Kampanya Koordinatörü: Tahsin İbrahim,

Medya Sorumlusu: Alp Ermiya, Yönetim Kurulu üyeleri ise Mehmet Yenilmez ve Alev Cazimoğlu”.

Açıklamada, örgütün sosyal, kültürel ve siyasal etkinliklerle partiye üye olan Kıbrıslı Türkleri bir araya getirerek, toplumda temsiliyet sağlamayı ve İngiltere siyasetinde farkındalık yaratmayı amaçladığı kaydedildi.