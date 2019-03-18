"Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türklerin Ada ile bağlantısı güçlendirilmeli"

KTTO Başkanı Deniz, Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türklerin Ada ile bağlantısı güçlendirme adına hem hükümetin hem de iş dünyasının yapması gerekenler olduğunu söylerken, Ingiltere ziyaretinde KKTC Londra Temsilciliğinin yeterince iyi organizasyon yapamadığını ve Kıbrıslı Türk iş insanlarıyla biraraya gelemediklerini sert bir dille eleştirdi

BRT Program yapımcısı Pembe Paşaoğluları'nın sunduğu Birinci Boyut programının bugünkü konukları KTTO Başkanı Turgay Deniz ile Kıbrıs Türk Inşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gurcafer oldu.

Her iki başkanla kısa bir süre önce Başbakan Erhürman ile İngiltere'ye gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından nasıl bir çalışma yapılacağı üzerine bir sohbet yapıldı.

KTTO Başkanı Deniz, Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türklerin Ada ile bağlantısı güçlendirme adına hem hükümetin hem de iş dünyasının yapması gerekenler olduğunu söyledi.

Hükümetin acil ve ivedi olarak atması gerekenlere dikkati çeken Turgay Deniz, "Londra'daki Kıbrıslı Türkler için iki tane ivedi karar alınmalı. Birincisi Askerlik sorunu ikincisi de seçme seçilme hakkı verilmesidir. Başbakan bu konunun bilincinde çalışma yapacağını, sonlandıracağını kesin bir dille söyledi" dedi.

Ekonomik Örgütler olarak somut projeleri Başbakanın önüne koyacaklarını ve zorlayıcı mekanizma görevi yapacaklarını belirten Deniz, "Ekonomik stratejimizin ilk projesini 3 hafta sonra Başbakan Erhurman'a iletmiş olacağız"dedi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Ingiltere ziyaretinde KKTC Londra Temsilciliğinin yeterince iyi organizasyon yapamadığını ve Kıbrıslı Türk iş insanlarıyla biraraya gelemediklerini sert bir dille eleştirdi.

Işte Turgay Deniz'in bu yöndeki ifadeleri..

"Dış temsilciliklerimiz daha planlı, programlı çalışıp amaca yönelik hizmet etmeli. Ancak Ingiltere'de ben o tabloyu göremedim. Londra Temsilciliğinin yaptığı organizasyondan sonra ben Temsilci Oya hanımı görevden alırdım. Bir heyet olarak sayin Basbakan ile 4 örgüt temsilcisi oraya gidiyorsa Ingiltere'deki iş insanlarını yapılan toplantıda görmemiz gerek.Maalesef o toplantıda istediğimiz kitleyi karşımızda bulamadık.Katılım düşüktü ve vermek istediğimiz mesajı da veremedik. İş yemeğine sadece orada yasayan 3 iş insanı ve bir de CTP'nin Londra temsilcisi katıldı.Bu kabul edilebilir bir mazaret değil"...

Kıbrıs Türk Inşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gurcafer de strateji planı ortaya koyma adına Çarşamba günü Ekonomik Örgütler Platformu olarak toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.

Amaçlarının hem ekonomik hem de sosyal bağları kurmak olduğunu kaydeden Gürcafer, "Çarşamba günkü toplantıdan sonra Ingiltere'deki belli kesimlere davet yapıp buraya çağıracağız"dedi.