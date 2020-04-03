Londra'da bir Kıbrıslı Türk daha koronavirüs kurbanı

Koronavirüs Londra'da can almaya devam ediyor.
Ülkemizin sevilen gazetecilerinden Serkan Soyalan'ın amcası ve Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan'ın akrabası Ersin Mehmet (Soyalan) yakalandığı koronavirüs hastalığına yenik düşerek bugün öğle saatlerinde Londra'da hayata gözlerini yumdu.
Ersin Mehmet'in vefatıyla birlikte bugüne kadar koronavirüs nedeniyle İngiltere'da hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 33'ye ulaştı.
İşte hayatını kaybeden vatandaşlarımızın isimleri:
Ahmet Raşit, Elmaziye Kamil (92), Yıldıray Faik (62), Mustafa Ahmet (89), Kamil Ahmet - 87, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman (78), Güney Osman Tarzan (77), Doğan Konkurt(Ahmet), Safi Levent (78), Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf Şuft, Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan (78), Rahme Erodğan Tayip, Arif Niyazi, Samime Bilginer (79), Çetin Çetinkaya, Serdar Balı (49), Tayfun Salih , Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin (82), Hatice Yusuf Veci (85), Salise Tolgay Demirağ (74), Türker Enver (64), Hilmi Miksi, Rifat Hasan Rezvan, Hüseyin Kavaz ve Sündüz Yusuf Ramadan, Ersin Mehmet(Soyalan).