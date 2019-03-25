Londra Belediyesi KKTC reklamlarını durdurma kampanyasını ‘reddetti’

Kuzey Kıbrıs reklamlarının kaldırılması yönünden başlatılan imza kampanyasına ilişkin Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan yaptığı açıklamada Bunun hassas bir konu olduğunu anlamamıza rağmen, 2005’teki Yüksek Mahkeme kararı, TfL’nin yalnızca kamuoyu duyarlılığı nedeniyle veya ‘Kuzey Kıbrıs’ın’ uluslararası tanınmış bir bölge veya devlet olmadığı üzerine reklam ilanlarını reddedemeyeceğini belirlemişti " dedi

İngiltere’nin başkenti Londra’nın sembolleri olan kırmızı otobüsler ile merkez metro istasyonları, geçtiğimiz Ocak ayında Kuzey Kıbrıs’ı tanıtan reklamlarla donatılmıştı.

KKTC İngiltere 2019 turizm tanıtım kampanyası çerçevesinde, Londra merkezinde bulunan 100 kırmızı otobüs ve merkez metro istasyonlarında bulunan 25 reklamla, Ada’ya gelen turist sayısının hedeflenen rakama ulaşması için bir girişim de bulunulmuştu.

KKTC Turizm Bakanlığı tarafından İngiltere’de yapılan ‘Kuzey Kıbrıs’ turizminin tanıtılmasından ‘Rumlar, rahatsızlık duyduğu gerekçesiyle’ yetkili makamlara “Kuzey Kıbrıs” reklamlarının kaldırılmasıyla ilgili yazılı şikayette bulundu ve imza kampanyası başlatmıştı.

İmza kampanyasında yaklaşık üç bin imza toplandı.

BELEDİYE BAŞKANI KHAN REDDETTİ

Kuzey Kıbrıs reklamlarının kaldırılması yönünden başlatılan imza kampanyasına ilişkin Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’dan cevap geldi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, bunun hassas konu olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Change.org web sitesinde sunulan ve Londra için Ulaşım (TfL) sitesinde Kuzey Kıbrıs ile ilgili reklamlarla ilgili dilekçeniz için teşekkür ederiz.

Bunun hassas bir konu olduğunu anlamamıza rağmen, 2005’teki Yüksek Mahkeme kararı, TfL’nin yalnızca kamuoyu duyarlılığı nedeniyle veya ‘Kuzey Kıbrıs’ın’ uluslararası tanınmış bir bölge veya devlet olmadığı üzerine reklam ilanlarını reddedemeyeceğini belirlemişti.

Bu nedenle TfL, Kuzey Kıbrıs Turist Kurulu tarafından sunulan her yeni kampanyayı reklam politikasına göre incelemeye devam edecek ve halihazırda söz konusu reklamı politika şartlarına uygun olarak kabul ediyor.

Bu yanıtın isteğinizi yerine getirmeyeceğini biliyoruz, ancak bunun TfL’nin bu konudaki tutumunu açıkladığını umuyoruz”.

DORUHAN: “SADIQ KHAN, DOĞRULARI SÖYLEDİ”

İngiltere Turizm ve Tanıtma Koordinatörü Kadir Doruhan, Sadiq Khan’nın açıklaması hakkında Londra Gazete’ye şu açıklamayı yaptı:

“Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, yapmış olduğu açıklamada doğruları söyledi. 2005 yılında alınan bir karar mevcut ve bizler bu kararın dışına çıkmadan Kuzey Kıbrıs’ı turizm destinasyonu olarak tanıtmaya devam edeceğiz.

Ocak 2019 ve Şubat 2019’a kadar süren tanıtım kampanyasından olumlu geri dönüşler alamaya başladık. Tanıtım kampanyasıyla hedefimiz, Kuzey Kıbrıs’ı turizm destinasyonu olarak tanıtarak, ülkemize gidecek turist sayısını arttırmak.”

Doruhan, 2019 Kuzey Kıbrıs Tanıtım ve Reklam kampanyası kapsamında şehir içi otobüslerde yapılan reklamlarla, erken rezervasyon pazarına ulaşması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

“TUR OPERATÖRLERİMİZ MEMNUN”

Doruhan, “Tur operatörlerimiz de bu yapılan tanıtım ve reklam kampanyasında memnun. Tur operatörlerine telefonlar ve rezervasyonlar gelmeye başladı. Olumlu geri dönüşler almaya başladık, bunun devamını getirmek için Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmaya devam edeceğiz ve İngiltere pazarını tekrar kazanmak için devam edeceğiz” dedi.