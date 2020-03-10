Lokmacı’da tansiyon düşmüyor

Lokmacı sınır kapısında olaylar dinmek bilmiyor. Kıbrıslı Türklerin ara bölgeye geçişini önlemek için Türk geçiş noktasına yaklaşan BM askerlerine karşı Kıbrıs Türk polisi güç kullandı ve BM askerlerini iterek ara bölgeye gerilemesini sağladı

Bunun ardından Kıbrıslı Türk eylemcilerle BM askerleri arasında da arbede yaşandı. Eylemciler BM askerlerinin oluşturduğu barikatı yıkmaya çalıştı

Pazar günü açılacağının söylenmesinin ardından pazartesine ertelenen sınır kapılarının açılması kararı, dün sabah itibariyle 24 saat daha uzatıldı.

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek yanlı kararla 29 Şubat’ta uygulamaya koyduğu 4 sınır kapısını kapatma kararına karşı dün Lefkoşa’daki Lokmacı sınır kapısında üçüncü kez eylem yapıldı.

Eylem saati olarak açıklanan 11.30 öncesinde, Kıbrıslı Türklerin ara bölgeye geçişini önlemek isteyen BM askerleri, Lokmacı’da Kıbrıs Türk polisinin bulunduğu yere gelerek eylemcilerin önünü kesmeye çalıştı.

BM askerlerinin tampon bölgeyi aşıp kuzey geçiş noktasına çok yaklaşması üzerine Kıbrıs Türk polisi ile BM askerleri arasında gerilim yaşandı. Gerilim, kısa süreli arbedeye dönüştü. Kıbrıs Türk polisi, güç kullandı ve BM askerlerini iterek ara bölgeye gerilemesini sağladı.

BM askerleri daha sonra kendi kontrollerindeki ara bölgeye çekilip barikat kurarak eylemcilerin geçişini engelledi.

Kırmızı karanfilleri karşı tarafa bırakmak için BM askerinden izin isteyen eylemciler, BM askerleriyle bir süre müzakere etti.

BM askeri kendilerine önceden böyle bir bildirimde bulunulmadığı için Kıbrıslı Türk eylemcilerin geçişine izin veremedi.

BARİKATI YIKMAYA ÇALIŞTILAR, ARBEDE YAŞANDI…

“Kıbrıs’ta barış engellenemez” ve “Yaşasın birleşik federal Kıbrıs” diye Türkçe ve İngilizce sloganlar atan yaklaşık 100 kadar Kıbrıslı Türk eylemciyle BM askerleri arasında arbede yaşandı. Kıbrıslı Türk eylemciler BM askerlerinin oluşturduğu barikatı yıkmaya çalıştı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Emel Tel, “Biz buraya barış için geldik. BM’ye saldırırsak bunu sağlayamayız, haklı iken haksız duruma düşmeyelim” diyerek eylemcileri sakinleştirmeye çalıştı.

Daha sonra BM askerleri 5 eylemciye karşıya geçip çiçeklerini bırakabileceklerini söyledi, ancak bazı eylemciler sadece 5 kişinin geçişine izin verilmesini kabul etmeyince eylemciler kendi aralarında kısa süreli tartışma yaşadı.

Ardından eylemciler karşı tarafa kimsenin geçmemesine karar vererek, BM askerinden karanfilleri karşıya bırakmasını istedi. Ancak BM askerleri, BM Misyon Şefliğinden bunun için de izin almaları gerektiği yanıtını verdi.

Bunun üzerine eylemciler karanfilleri karşı tarafa fırlatarak, kapılar açılanan kadar mücadeleyi sürdürerek, her gün eylem yapacaklarını vurguladı.

Rum polisinin de Rum barikatında hazır beklediği eylemi, Rum gazeteciler de izledi.

Eylemde konuşan KTÖS Başkanı Emel Tel, “Kendi memleketimizde serbest dolaşım hakkımız engelleniyor, BM de buna taraf oluyor” ifadeleriyle tepki gösterdi.