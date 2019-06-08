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Linet mest etti

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Mağusa’nın incisi Arkın Palm Beach Hotel’de sahne alan Türkiye’nin güçlü seslerinden Linet, bayram coşkusunu ikiye katladı

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Linet mest etti
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Türkiye’nin en güçlü kadın solistlerinden Linet, Arkın Palm Beach Hotel’de bayram özel konserinde zengin repertuarıyla konukları kendinden geçirdi.

Sahnelerin güçlü sesi Linet, Bayramın ilk gecesi çıktığı Arkın Palm Beach Hotel'de hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Açık hava konseri konseptinde gerçekleşen etkinlikte, yüzlerce yerli ve yabancı konuk yaklaşık 2 saat süren canlı performansına hayran kaldı. Sık sık ayakta alkışlanan Linet’in sahne dinamizmine orkestra elemanları yanında dinleyenleri de ayak uydurmakta zorlandı. (MHA)

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