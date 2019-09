Limasol Sigorta 22. yaşını kutladı

Limasol Sigorta, kuruluşunun 22’nci yılını Girne’de kutladı

Limasol Türk Kooperatif Bankası yan kuruluşu Limasol Sigorta 22’nci hizmet yılını kutladı.

Sigortacılık sektöründe birçok yeniliğe öncülük etmeyi sürdüren Limasol Sigorta, kuruluşunun 22’nci yılını Girne Shayna Restaurant’ta öğle yemeği ile kutladı. Limasol Sigorta Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri, personeli ve Limasol Bankası Üst Düzey Yönetiminin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker, “ Sigortacılık yaparken koşulsuz müşteri memnuniyetinden taviz vermeden, taşınmayan risklerin primini almadan, ama taşınan riskin teminatını mutlaka vermeye çalışarak, teminatını verdiğimiz sigorta poliçesindeki hasarı gerçek anlamda ödeyen sigorta olarak tanınıp biliniyoruz. Sektörde birçok öncü hizmet ve ürünü müşterilerin hayatını kolaylaştırmak adına uygulamanın haklı gururunu yaşıyor ve yaşatıyoruz. 22 Yıldır bizler ile yol alan ve sigortanın kuruluşunda olup da şu an aramızda olmayanları da anarak gücümüze güç kattıkları için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Limasol Sigorta’nın yüksek verimlilikte çalışırken, sektörün gelişmesine de öncülük etmesinden ayni zamanda banka olarak da mutlu olduklarını ifade eden Kemaler, sözlerini şöyle tamamladı: “1997 yılında Limasol Bankası’nın yan kuruluşu olarak hizmet vermeye başlayan Limasol Sigorta, müşteri memnuniyetini temel prensip edinmiştir. Her geçen gün artan acente sayısıyla bugün büyük bir aile olarak değerli müşterilerine hizmet vermeye devam eden Limasol Sigorta, öncü yaklaşımlarıyla da güçlü ve köklü bankamızın gurur duyduğu bir yapıda ilerlemektedir. Limasol Sigorta, 22 yıldır sektörde, her zaman başarılarına başarı ekleyerek adından söz ettirmiştir. Sigortamızın başarıları bizler için onur vericidir. Birlikte daha büyük hedeflere nice yıllar boyu öncülükle ve başarılarla var olmak umuduyla”.

Etkinlik 20. Hizmet Yılını dolduran Aliye Kalkan’a plaket takdim edilmesinin ardından pasta kesimi ve toplu aile fotoğraf çekimi ile ölümsüzleştirildi.