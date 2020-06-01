banner411
banner69
Dortmund ikinci yarıda açıldı
Dortmund ikinci yarıda açıldı
23 0
Karantina günlerinde tarihi ve turistik yerleri resmetti
Karantina günlerinde tarihi ve turistik yerleri resmetti
16 0
 
Kuzey Kıbrıs talep patlaması yaşıyor
Kuzey Kıbrıs talep patlaması yaşıyor
665 0
2020 yılında en çok kazanan sporcu Federer
2020 yılında en çok kazanan sporcu Federer
27 0
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
41 0
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
181 1
Doğan’ın maç programı yoğun
Doğan’ın maç programı yoğun
261 0
banner449

Limasol'da camiye ırkçı saldırı

banner27

Limasol’daki caminin havlusunda benzin bombası atan saldırganlar dış cephesine de “Mülteciler, İslam istenmiyor” şeklinde ırkçı grafiti bıraktı.

Limasol'da camiye ırkçı saldırı

Limasol’daki Köprülü Camisi’ne dün akşam ırkçı saldırı yapıldı.

Limasol’daki caminin havlusunda benzin bombası atan saldırganlar dış cephesine de “Mülteciler, İslam istenmiyor” şeklinde ırkçı grafiti bıraktı.

Kıbrıs’taki dini liderler ortak açıklama yaparak Limasol’daki Köprülü Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Müslüman, Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks, Maronit ve Latin Katolik toplumların temsilcileri,  “dün akşam Köprülü Camisine yapılan saldırıyı üzüntü ile karşıladıklarını” açıkladı.

Dini liderler, ibadet yerlerine yapılan her türlü saygısızlığı ve yıkıcılığı kınadıklarını ifade ederek, Kıbrıs’ta bu tür şiddet, İslam fobisi,  yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık görmenin dehşet verici olduğunu belirtti.

Açıklamanın devamında, son dört yıldır Limasol’nun Aya Antonios semtinde yer alan Köprülü Camisi'nin işbirliği ve karşılıklı saygının güzel bir örneğini teşkil ettiği bu tür davranışların sadece dini topluluklara değil, birlikte insan hakları ve adada barış için çalışanlara da büyük saygısızlık olduğu bildirildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.