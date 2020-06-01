Limasol'da camiye ırkçı saldırı

Limasol’daki caminin havlusunda benzin bombası atan saldırganlar dış cephesine de “Mülteciler, İslam istenmiyor” şeklinde ırkçı grafiti bıraktı.

Limasol’daki Köprülü Camisi’ne dün akşam ırkçı saldırı yapıldı.

Limasol’daki caminin havlusunda benzin bombası atan saldırganlar dış cephesine de “Mülteciler, İslam istenmiyor” şeklinde ırkçı grafiti bıraktı.

Kıbrıs’taki dini liderler ortak açıklama yaparak Limasol’daki Köprülü Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Müslüman, Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks, Maronit ve Latin Katolik toplumların temsilcileri, “dün akşam Köprülü Camisine yapılan saldırıyı üzüntü ile karşıladıklarını” açıkladı.

Dini liderler, ibadet yerlerine yapılan her türlü saygısızlığı ve yıkıcılığı kınadıklarını ifade ederek, Kıbrıs’ta bu tür şiddet, İslam fobisi, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık görmenin dehşet verici olduğunu belirtti.

Açıklamanın devamında, son dört yıldır Limasol’nun Aya Antonios semtinde yer alan Köprülü Camisi'nin işbirliği ve karşılıklı saygının güzel bir örneğini teşkil ettiği bu tür davranışların sadece dini topluluklara değil, birlikte insan hakları ve adada barış için çalışanlara da büyük saygısızlık olduğu bildirildi.