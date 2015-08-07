Limasol-Baf yolunda korkunç kaza

Limasol-Baf yolunda dehşet verici kaza! Arıza yaptığı için yolun kenarında duran araca süratle seyreden kamyonet çarptı. Bir anda alevler içinde kalan araçtaki kişi feci şekilde hayatını kaybetti ...

Limasol-Baf yolunda dehşet verici kaza! Arıza yaptığı için yolun kenarında duran araca süratle seyreden kamyonet çarptı. Bir anda alevler içinde kalan araçtaki kişi feci şekilde hayatını kaybetti



Limasol-Baf anayolunun “Gavur Taşı” mevkiinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında alev alan arabada bir kişi yanarak can verdi.

Dün sabah saat 09.00 sularında meydana gelen kaza nedeniyle Limasol-Baf yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı, trafik eski Limasol-Baf yoluna yönlendirildi.

İlk belirlemelere göre, arıza yaptığı için yolun kenarında duran salon aracın şoförü araçtan indiği sırada süratle seyreden kamyonetin araca çarpması üzerine, salon araç alev aldı. Kaza sırasında yolcu koltuğunda oturan ve araçtan çıkmayı başaramayan bir kişi yanarak feci şekilde öldü, arızanın ne olduğunu tespit etmek için dışarıda bulunan şoför ise yaralanarak ambülansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Bazı haber kaynakları, salon aracın şoförünün de, kazada yanarak ölen 45 yaşındaki yolcusunun da Baf Havaalanı’nda görevli gümrük memuru olduğunu belirtiyor.