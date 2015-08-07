banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Limasol-Baf yolunda korkunç kaza

banner27

Limasol-Baf yolunda dehşet verici kaza! Arıza yaptığı için yolun kenarında duran araca süratle seyreden kamyonet çarptı. Bir anda alevler içinde kalan araçtaki kişi feci şekilde hayatını kaybetti    ...

Limasol-Baf yolunda korkunç kaza
banner137

Limasol-Baf yolunda dehşet verici kaza! Arıza yaptığı için yolun kenarında duran araca süratle seyreden kamyonet çarptı. Bir anda alevler içinde kalan araçtaki kişi feci şekilde hayatını kaybetti

 

 


Limasol-Baf anayolunun “Gavur Taşı” mevkiinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında alev alan arabada bir kişi yanarak can verdi.
Dün sabah saat 09.00 sularında meydana gelen kaza nedeniyle Limasol-Baf yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı, trafik eski Limasol-Baf yoluna yönlendirildi.
İlk belirlemelere göre, arıza yaptığı için yolun kenarında duran salon aracın şoförü araçtan indiği sırada süratle seyreden kamyonetin araca çarpması üzerine, salon araç alev aldı. Kaza sırasında yolcu koltuğunda oturan ve araçtan çıkmayı başaramayan bir kişi yanarak feci şekilde öldü, arızanın ne olduğunu tespit etmek için dışarıda bulunan şoför ise yaralanarak ambülansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.
Bazı haber kaynakları, salon aracın şoförünün de, kazada yanarak ölen 45 yaşındaki yolcusunun da Baf Havaalanı’nda görevli gümrük memuru olduğunu belirtiyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.