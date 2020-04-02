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Limanda gergin gün

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İspanya üzerinden adaya gelen İngiltere çıkışlı bir geminin 14 günlük yasal karantina süresini doldurmadan adaya girişi ve boşaltımına ilişkin gümrük çalışanlarına baskı yapıldığı iddia edildi.

Limanda gergin gün

İspanya üzerinden adaya gelen İngiltere çıkışlı bir geminin 14 günlük yasal karantina süresini doldurmadan adaya girişi ve boşaltımına ilişkin gümrük çalışanlarına baskı yapıldığı iddia edildi, sendika devreye girdi, bakanlık ile istişareler sonucu yasal karantina süresi bekleneceği açıklandı.

Öte yandan Mağusa Limanı’na dün sabah saat 08.30’da Mersin’den gelen Toros isimli yük ve yolcu gemisine, gümrük çalışanlarının “kesintili maaş alacakları” gerekçesiyle görev bırakması nedeniyle işlem yapılamadı.

İçerisinde 21 asker ve yaklaşık 30 TIR’ın bulunduğu Toros gemisi yaklaşık 3 saattir tahliye için bekledi.

Önceki akşam gümrük çalışanlarının koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde kesintili maaş alacak olacağını öğrenen yetkili sendika GÜÇ-SEN, kendi üyelerinin de “aktif, sürekli ve elzem görev yürüttüğünü” ve kesintisiz maaş hak ettiğini belirterek, “iş yapma/ evde kal” çağrısı yapmıştı.

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