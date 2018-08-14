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“Liman hizmetleri TL’ye çevrilmeli”

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Armatörler Birliği, limanlarda hizmet ve işçi tarifelerinin acilen Dolardan TL’ye döndürülmesi çağrısı yaptı

“Liman hizmetleri TL’ye çevrilmeli”
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Kıbrıs Türk Armatörler Birliği Başkanı Mustafa Cancuri, limanlarda hizmet ve işçi tarifelerinin acilen Dolardan TL’ye döndürülmesi çağrısında bulundu.
Mustafa Cancuri yaptığı yazılı açıklamada, Birlik üyelerinin gemilerini çalıştıramama noktasına geldiğini, Türkiye limanlarından KKTC’ye ve KKTC’den Türkiye limanlarına yapılan yolcu, araç ve dökme yük navlunlarının Türk Lirası üzerinden yapıldığını, buna karşılık ise KKTC limanlarında liman hizmet ve mesai karşılıklarının ilgili şirket ve Devlet tarafından dolar olarak tahsil edildiğini belirtti.
Cancuri, “Hükümetin yapmış olduğu muhtelif açıklamalarda, tüm sektörlerde Devlet Hizmetlerindeki Dolar uygulamalarından sabit kur uygulamasına geçileceği belirtilmiş, ancak hiçbir aktif uygulama yapılmamıştır” dedi.
Devlet hizmetlerinin karşılığının Dolar olarak tahsil edilmesinin kabul edilebilir olmadığını belirten Cancuri, “Devletimizin acilen sabit kur uygulamasına geçmesini ve liman işçi tarifesinin de TL olarak değiştirilmesini talep ediyoruz. Birliğimiz, ada ülkesi olan ülkemizde ulaşımın aksamaması adına bu açıklamayı yapmayı elzem görmüştür” dedi.
 

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